Когда брал выписку по Про-запасу, просили в первый рабочий день месяца не приходить, еще якобы ничего не видно. Беру на 3-4. Но в выписке начисление на 1 число.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:07
Когда брал выписку по Про-запасу, просили в первый рабочий день месяца не приходить, еще якобы ничего не видно. Беру на 3-4. Но в выписке начисление на 1 число.
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:44
Додано: Чет 03 січ, 2019 23:03
Re: Укргазбанк
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