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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:07
Starter написав: lel написав:
1го числа или в первый рабочий день после 1-го.
кинул в конце декабре тестовую сумму, пока ничего не прилетело (должны буквально копейки начислить)
Когда брал выписку по Про-запасу, просили в первый рабочий день месяца не приходить, еще якобы ничего не видно. Беру на 3-4. Но в выписке начисление на 1 число.
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lel
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:44
Starter написав: lel написав:
1го числа или в первый рабочий день после 1-го.
кинул в конце декабре тестовую сумму, пока ничего не прилетело (должны буквально копейки начислить)
Мне прилетело буквально вечером. Проверяйте, должно быть.
Василь-Рівне в игноре за беспросветную тупость.
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vitaliian
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:03
vitaliian написав:
Мне прилетело буквально вечером. Проверяйте, должно быть.
в 20-47 прилетело по одному счету, по второму ничего не прилетело, но в приложении баланс изменился)
приложение забавное конечно)
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Starter
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:49
Коллеги с 3 числа в банке новые ставки , я не могу увидеть разницу с прошлой программой, может кто-то подскажет,что изменилось ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:09
zzzzzz написав:
Коллеги с 3 числа в банке новые ставки , я не могу увидеть разницу с прошлой программой, может кто-то подскажет,что изменилось ?
Появился месячный депозит, где ставки на 0,5% выше
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Stringer
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:09
zzzzzz написав:
Коллеги с 3 числа в банке новые ставки , я не могу увидеть разницу с прошлой программой, может кто-то подскажет,что изменилось ?
Нічого
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:03
valya написав:
С новым годом!
А по валюте кто сколько вытаскивыл?
0.1 %
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ringM57
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Додано: Нед 06 січ, 2019 20:17
господа, кто-то пробовал открывать эту эко-карту?
ее без лимита дают?
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Додано: Нед 06 січ, 2019 21:15
IMPRINTER написав:
господа, кто-то пробовал открывать эту эко-карту?
ее без лимита дают?
Да, мне через какое-то время 1000 лимита дали и по моей просьбе убрали.
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Vint
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Додано: Нед 06 січ, 2019 22:16
Vint
спасибо. домовичек без лимита не давали.
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IMPRINTER
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