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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 846847848849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 668
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
177
Всього голосів : 668
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 08:00

Re: Укргазбанк

По этой Эко карте пополнение через Изи пэй без комиссии. Кто знает как быстро проводка по счету?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:39

Перевод со счета в Укргазбанке на счет в Приватбанке

Пытался понять, сколько стоит перевод со своего счета в Укргазбанке на счет в другом банке, так и не понял, на сайте четкой инфы просто нет!
Депо закончилось, не продлевал, деньги упали на счет.
Сколько % берут за перевод? Счета не карточные. Наличные брать не планирую, реально стремно. :?
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  #<1 ... 846847848849
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