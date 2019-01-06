|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 08:00
Re: Укргазбанк
По этой Эко карте пополнение через Изи пэй без комиссии. Кто знает как быстро проводка по счету?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 07 січ, 2019 15:39
Перевод со счета в Укргазбанке на счет в Приватбанке
Пытался понять, сколько стоит перевод со своего счета в Укргазбанке на счет в другом банке, так и не понял, на сайте четкой инфы просто нет!
Депо закончилось, не продлевал, деньги упали на счет.
Сколько % берут за перевод? Счета не карточные. Наличные брать не планирую, реально стремно.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:28
Там є якісь корисні вітаміни чи вам чисто для колекції?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|