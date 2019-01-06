Додано: Пон 07 січ, 2019 08:00

По этой Эко карте пополнение через Изи пэй без комиссии. Кто знает как быстро проводка по счету?

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»