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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 08:00
Re: Укргазбанк
По этой Эко карте пополнение через Изи пэй без комиссии. Кто знает как быстро проводка по счету?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 07 січ, 2019 15:39
Перевод со счета в Укргазбанке на счет в Приватбанке
Пытался понять, сколько стоит перевод со своего счета в Укргазбанке на счет в другом банке, так и не понял, на сайте четкой инфы просто нет!
Депо закончилось, не продлевал, деньги упали на счет.
Сколько % берут за перевод? Счета не карточные. Наличные брать не планирую, реально стремно.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:28
Там є якісь корисні вітаміни чи вам чисто для колекції?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:49
Watcher
далее внизу страницы ссылка "Тарифи по обслуговуванню поточних рахунків"
1% от суммы перевода, минимум 15 грн, максимум 750 грн
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:41
Re: Укргазбанк
Работает сейчас или нет?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:02
pfauter удивительно - но работает.
при входе требует пароль который заводил через мобильное приложение.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:11
Re: Укргазбанк
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:24
web интерфейс под моб. тоже нормально оптимизирован. функционала конечно ноль, только баланс смотреть.
Василь-Рівне в игноре
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:45
Додано: Суб 12 січ, 2019 14:34
Re: Укргазбанк
Получаю зарплату через Укргазбанк. Берут 5грн за смс. Недавно установил экобанк, смс перестали приходить, зато приходят сообщения в приложение. Звоню на горячку и спрашиваю почему не приходят СМС. Отвечают, что из-за того что установил приложение. Я - за что тогда 5 грн продолжаете брать? Она - у вас типа зарплптная карта, за обслуживание счета. Я - что входит в обслуживание? Она начала бред сивой кобылы нести - замена карты, пользование приложением...
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