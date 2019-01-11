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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 846847848849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 669
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
177
Всього голосів : 669
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 08:00

Re: Укргазбанк

По этой Эко карте пополнение через Изи пэй без комиссии. Кто знает как быстро проводка по счету?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:39

Перевод со счета в Укргазбанке на счет в Приватбанке

Пытался понять, сколько стоит перевод со своего счета в Укргазбанке на счет в другом банке, так и не понял, на сайте четкой инфы просто нет!
Депо закончилось, не продлевал, деньги упали на счет.
Сколько % берут за перевод? Счета не карточные. Наличные брать не планирую, реально стремно. :?
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:28

  IMPRINTER написав:господа, кто-то пробовал открывать эту эко-карту?
ее без лимита дают?

Там є якісь корисні вітаміни чи вам чисто для колекції?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:49

Watcher

https://www.ukrgasbank.com/private/card ... _accounts/

далее внизу страницы ссылка "Тарифи по обслуговуванню поточних рахунків"

1% от суммы перевода, минимум 15 грн, максимум 750 грн
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:41

Re: Укргазбанк

https://online.ukrgasbank.com
Работает сейчас или нет?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:02

pfauter удивительно - но работает.
при входе требует пароль который заводил через мобильное приложение.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:11

Re: Укргазбанк

  Goodman написав:при входе требует пароль который заводил через мобильное приложение.

Только если мобильное приложение ставил, а без?
Всем клиентам Укргазбанка бесплатное пользование, например владельцам Прозапаса?
finfen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:24

  finfen написав:
  Goodman написав:при входе требует пароль который заводил через мобильное приложение.

Только если мобильное приложение ставил, а без?
Всем клиентам Укргазбанка бесплатное пользование, например владельцам Прозапаса?

web интерфейс под моб. тоже нормально оптимизирован. функционала конечно ноль, только баланс смотреть.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:45

  finfen написав:Только если мобильное приложение ставил, а без?
Всем клиентам Укргазбанка бесплатное пользование, например владельцам Прозапаса?

все бесплатно и с установленным приложением и без него. для Прозапаса более-менее удобно.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:34

Re: Укргазбанк

Получаю зарплату через Укргазбанк. Берут 5грн за смс. Недавно установил экобанк, смс перестали приходить, зато приходят сообщения в приложение. Звоню на горячку и спрашиваю почему не приходят СМС. Отвечают, что из-за того что установил приложение. Я - за что тогда 5 грн продолжаете брать? Она - у вас типа зарплптная карта, за обслуживание счета. Я - что входит в обслуживание? Она начала бред сивой кобылы нести - замена карты, пользование приложением...
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