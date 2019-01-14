|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:35
andreyiskra Можливо пригодиться:
+0,6 % річних до вкладів в національній валюті для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати
+0,25 % річних до вкладів в дол. США та євро для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2180
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 січ, 2019 15:55
vitaliian написав: finfen написав: Goodman написав:
при входе требует пароль который заводил через мобильное приложение.
Только если мобильное приложение ставил, а без?
Всем клиентам Укргазбанка бесплатное пользование, например владельцам Прозапаса?
web интерфейс под моб. тоже нормально оптимизирован. функционала конечно ноль, только баланс смотреть.
ну чего ... лимиты менять можно )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35538
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5655 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Пон 14 січ, 2019 13:07
novichok написав:
все бесплатно и с установленным приложением и без него. для Прозапаса более-менее удобно.
И что можно делать "более-менее удобно"?
В общем, банк, наконец-то сделал интернет-банкинг полноценный?
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 13:09
IMPRINTER написав:
ну чего ... лимиты менять можно )
на прозапас тоже?
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:44
finfen написав: IMPRINTER написав:
ну чего ... лимиты менять можно )
на прозапас тоже?
Если с прозапаса открывать короткий депозит % за снятие возьмут?
-
BigMan
-
-
- Повідомлень: 1306
- З нами з: 16.06.12
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:03
finfen написав: IMPRINTER написав:
ну чего ... лимиты менять можно )
на прозапас тоже?
на гривневый можно.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1714
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:50
На валютный тоже можно.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1094
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|