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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 847848849850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 669
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
177
Всього голосів : 669
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:35

andreyiskra Можливо пригодиться:
+0,6 % річних до вкладів в національній валюті для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати
+0,25 % річних до вкладів в дол. США та євро для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:55

  vitaliian написав:
  finfen написав:
  Goodman написав:при входе требует пароль который заводил через мобильное приложение.

Только если мобильное приложение ставил, а без?
Всем клиентам Укргазбанка бесплатное пользование, например владельцам Прозапаса?

web интерфейс под моб. тоже нормально оптимизирован. функционала конечно ноль, только баланс смотреть.


ну чего ... лимиты менять можно )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:07

Re: Укргазбанк

  novichok написав:все бесплатно и с установленным приложением и без него. для Прозапаса более-менее удобно.

И что можно делать "более-менее удобно"?
В общем, банк, наконец-то сделал интернет-банкинг полноценный?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:09

Re: Укргазбанк

  IMPRINTER написав:ну чего ... лимиты менять можно )

на прозапас тоже?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:44

Re: Укргазбанк

finfen написав:
  IMPRINTER написав:ну чего ... лимиты менять можно )

на прозапас тоже?

Если с прозапаса открывать короткий депозит % за снятие возьмут?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:03

  finfen написав:
  IMPRINTER написав:ну чего ... лимиты менять можно )

на прозапас тоже?

на гривневый можно.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 09:50

Re: Укргазбанк

На валютный тоже можно.
Кащей
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