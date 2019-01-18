Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:35
andreyiskra Можливо пригодиться: +0,6 % річних до вкладів в національній валюті для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати +0,25 % річних до вкладів в дол. США та євро для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 15:55
vitaliian написав: finfen написав: Goodman написав:
при входе требует пароль который заводил через мобильное приложение.
Только если мобильное приложение ставил, а без?
Всем клиентам Укргазбанка бесплатное пользование, например владельцам Прозапаса?
web интерфейс под моб. тоже нормально оптимизирован. функционала конечно ноль, только баланс смотреть.
ну чего ... лимиты менять можно )
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IMPRINTER
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Додано: Пон 14 січ, 2019 13:07
novichok написав:
все бесплатно и с установленным приложением и без него. для Прозапаса более-менее удобно.
И что можно делать "более-менее удобно"?
В общем, банк, наконец-то сделал интернет-банкинг полноценный?
finfen
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Додано: Пон 14 січ, 2019 13:09
IMPRINTER написав:
ну чего ... лимиты менять можно )
на прозапас тоже?
finfen
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:44
finfen написав: IMPRINTER написав:
ну чего ... лимиты менять можно )
на прозапас тоже?
Если с прозапаса открывать короткий депозит % за снятие возьмут?
BigMan
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Додано: Пон 14 січ, 2019 20:03
finfen написав: IMPRINTER написав:
ну чего ... лимиты менять можно )
на прозапас тоже?
на гривневый можно.
novichok
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:50
На валютный тоже можно.
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Додано: Суб 19 січ, 2019 00:16
Экспериментальным путём выяснил что вход на зарплатную карту бесплатный
andreyiskra
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Додано: Суб 19 січ, 2019 16:53
Господа
Если открывать этот депозит на 3 месяца в евро
http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/termconti
С депозитом открывают текущий или карточный
Сразу нужно писать заявление на отказ от лонгации
Звонком на горячую линию заказать наличные евро за два дня до окончания
Ничего не упустил? Подводные камни есть?
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Додано: Суб 19 січ, 2019 17:20
Ukrainian написав:
С депозитом открывают текущий или карточный
Достаточно текущего. Для еврового депо карточный ИМХО ни к чему.
Ukrainian написав:
Сразу нужно писать заявление на отказ от лонгации
Ничего писать не нужно, пролонгация отменяется звонком на ГЛ за два дня до окончания.
Ukrainian написав:
Звонком на горячую линию заказать наличные евро за два дня до окончания
Вот тогда и лонгацию отмените.
Ukrainian написав:
Подводные камни есть?
да какие камни могут быть в депо. Не забудьте, что сейчас акция кажись до 31.01 и можно вытянуть добавку к ставке от 0,1 до 0.5 %
Flamingo
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