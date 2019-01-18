Додано: Суб 12 січ, 2019 16:35

andreyiskra Можливо пригодиться:

+0,6 % річних до вкладів в національній валюті для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати

+0,25 % річних до вкладів в дол. США та євро для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати

Не так добре з грошима, як погано без них.