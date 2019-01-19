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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:52
За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 12:39
Я так понял, налаживается канал Израиль-Украина? Или можно и из других стран тоже?
Кто как это понял?
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