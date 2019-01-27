Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:52
За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
https://www.ukrgasbank.com/press_center ... jnye_karty
greenozon
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Додано: Нед 20 січ, 2019 12:39
greenozon написав:
За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
https://www.ukrgasbank.com/press_center ... jnye_karty
Я так понял, налаживается канал Израиль-Украина? Или можно и из других стран тоже?
Кто как это понял?
Искатель
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:21
Искатель написав: greenozon написав:
За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
https://www.ukrgasbank.com/press_center ... jnye_karty
Я так понял, налаживается канал Израиль-Украина? Или можно и из других стран тоже?
Кто как это понял?
Будет можна, но "попізже"
Flamingo
Повідомлень: 1369
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Додано: Пон 28 січ, 2019 08:51
Всем привет!
В чем сильные и слабые стороны карточки Прозапас (бакс\евро) для депозитчика?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5358
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Додано: Пон 28 січ, 2019 08:53
Как пополнить чужую карту укргазбанка без комиссии или с минимальной комиссией?
Слушатель
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:03
Investor_K написав:
Всем привет!
В чем сильные и слабые стороны карточки Прозапас (бакс\евро) для депозитчика?
высокая комиссия.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
Повідомлень: 522
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