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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 848849850851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 669
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
177
Всього голосів : 669
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:52

За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.

https://www.ukrgasbank.com/press_center ... jnye_karty
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:39

  greenozon написав:За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.

https://www.ukrgasbank.com/press_center ... jnye_karty

Я так понял, налаживается канал Израиль-Украина? Или можно и из других стран тоже?
Кто как это понял?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:21

  Искатель написав:
  greenozon написав:За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.

https://www.ukrgasbank.com/press_center ... jnye_karty

Я так понял, налаживается канал Израиль-Украина? Или можно и из других стран тоже?
Кто как это понял?

Будет можна, но "попізже" :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:51

Re: Укргазбанк

Всем привет!

В чем сильные и слабые стороны карточки Прозапас (бакс\евро) для депозитчика?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:53

Re: Укргазбанк

Как пополнить чужую карту укргазбанка без комиссии или с минимальной комиссией?
Слушатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:03

  Investor_K написав:Всем привет!

В чем сильные и слабые стороны карточки Прозапас (бакс\евро) для депозитчика?

высокая комиссия.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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