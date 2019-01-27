greenozon написав:За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
greenozon написав:За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
В чем сильные и слабые стороны карточки Прозапас (бакс\евро) для депозитчика?
плюс: скорее всего высокий относительно процент, по аналогии с грн. прозапасом, бесплатная карта должна быть - всегда можно воспользоваться вкладом по типу текущего счета, минусы: высокая комиссия, раньше писали, что немного геморойно снимать валюту - нужно звонить\узнавать у банка, что-то такое.