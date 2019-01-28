Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:52
За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
https://www.ukrgasbank.com/press_center ... jnye_karty
greenozon
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Додано: Нед 20 січ, 2019 12:39
greenozon написав:
За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
https://www.ukrgasbank.com/press_center ... jnye_karty
Я так понял, налаживается канал Израиль-Украина? Или можно и из других стран тоже?
Кто как это понял?
Искатель
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:21
Искатель написав: greenozon написав:
За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
https://www.ukrgasbank.com/press_center ... jnye_karty
Я так понял, налаживается канал Израиль-Украина? Или можно и из других стран тоже?
Кто как это понял?
Будет можна, но "попізже"
Flamingo
Повідомлень: 1370
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Додано: Пон 28 січ, 2019 08:51
Всем привет!
В чем сильные и слабые стороны карточки Прозапас (бакс\евро) для депозитчика?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5358
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Додано: Пон 28 січ, 2019 08:53
Как пополнить чужую карту укргазбанка без комиссии или с минимальной комиссией?
Слушатель
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:03
Investor_K написав:
Всем привет!
В чем сильные и слабые стороны карточки Прозапас (бакс\евро) для депозитчика?
высокая комиссия.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Повідомлень: 547
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:00
Investor_K написав:
Всем привет!
В чем сильные и слабые стороны карточки Прозапас (бакс\евро) для депозитчика?
плюс: скорее всего высокий относительно процент, по аналогии с грн. прозапасом, бесплатная карта должна быть - всегда можно воспользоваться вкладом по типу текущего счета, минусы: высокая комиссия, раньше писали, что немного геморойно снимать валюту - нужно звонить\узнавать у банка, что-то такое.
finfen
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:48
как отключить пролонгацию депо без посещения банка? осталось 2 дня до конца срока депо...
alkhimik
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05
alkhimik написав:
как отключить пролонгацию депо без посещения банка? осталось 2 дня до конца срока депо...
Звонком на горячую линию.
slasva
Повідомлень: 551
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 64 раз.
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