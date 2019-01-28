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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:52
За системою грошових переказів Welsend, платіжною організацією якої є УКРГАЗБАНК, реалізована можливість відправки транскордонних переказів на платіжні картки, емітовані будь-яким українським банком.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 12:39
Я так понял, налаживается канал Израиль-Украина? Или можно и из других стран тоже?
Кто как это понял?
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:21
Будет можна, но "попізже"
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:51
Re: Укргазбанк
Всем привет!
В чем сильные и слабые стороны карточки Прозапас (бакс\евро) для депозитчика?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 28 січ, 2019 08:53
Re: Укргазбанк
Как пополнить чужую карту укргазбанка без комиссии или с минимальной комиссией?
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:03
высокая комиссия.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:00
Re: Укргазбанк
плюс: скорее всего высокий относительно процент, по аналогии с грн. прозапасом, бесплатная карта должна быть - всегда можно воспользоваться вкладом по типу текущего счета, минусы: высокая комиссия, раньше писали, что немного геморойно снимать валюту - нужно звонить\узнавать у банка, что-то такое.
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:48
Re: Укргазбанк
как отключить пролонгацию депо без посещения банка? осталось 2 дня до конца срока депо...
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:39
Доброго времени суток. Планирую завести $20т на полгода, пока еще есть акция (я так понял лучшее предложение по USD в Украине 5,5%), но отпугивают отзывы о совковости персонала, футболянии клиентов, и проблемы при получении вклада назад(?)
Еще объясните что значит вытянуть добавку 0,1-0,5... каким образом? И какое отделение в Киеве порекомендуете без "совка". Спасибо.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 29 січ, 2019 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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