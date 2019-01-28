менеджер тянет надбавку и прикрепляет её к договору. Вряд ли там есть махинации, вопрос то шкурный.
ещё земельный капитал даёт 5,5% на полгода (как вариант чтобы не все яйца в одну корзину).я так понял лучшее предложение по USD в Украине 5,5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40
Re: Укргазбанк
менеджер тянет надбавку и прикрепляет её к договору. Вряд ли там есть махинации, вопрос то шкурный.
ещё земельный капитал даёт 5,5% на полгода (как вариант чтобы не все яйца в одну корзину).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:04
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