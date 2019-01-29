RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 849850851852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 669
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
177
Всього голосів : 669
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40

Re: Укргазбанк

  Moneta написав:Еще объясните что значит вытянуть добавку 0,1-0,5... каким образом? Спасибо.
менеджер тянет надбавку и прикрепляет её к договору. Вряд ли там есть махинации, вопрос то шкурный.
я так понял лучшее предложение по USD в Украине 5,5%
ещё земельный капитал даёт 5,5% на полгода (как вариант чтобы не все яйца в одну корзину). https://www.zemcap.com/ru/depozity.html
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 556
З нами з: 06.04.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:04

Moneta

Ще рекомендую УкрЕксім - Депозит Новорічний, акційний - залишилось 2а дні до завершення


https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... wyear-2018
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:41

Укргазбанк

  Moneta написав:Доброго времени суток. Планирую завести $20т на полгода, пока еще есть акция (я так понял лучшее предложение по USD в Украине 5,5%), но отпугивают отзывы о совковости персонала, футболянии клиентов, и проблемы при получении вклада назад(?)

Еще объясните что значит вытянуть добавку 0,1-0,5... каким образом? И какое отделение в Киеве порекомендуете без "совка". Спасибо.

Из тех пары что я был совок совком. У них все такие наверное. Мне операционистка которая обслуживала сказала что у них нехватка персонала и она работает тут только из за того что ее подруга попросила выйти. Типа одолжение делает.
посетитель
 
Повідомлень: 13
З нами з: 22.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 03:28

Re: Укргазбанк

Слушайте... а кто придумал что проблема с получением обратно? Опростоволосится вот уже несколько раз попадаются такие утверждения, но не от людей что держат депо, а только от тех кто хочет занести. Реально не разу за последние месяца 4 не видел жалобы мол не отдают от реального вкладчика.
maxim2014
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 849850851852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8514)
30.01.2019 03:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.