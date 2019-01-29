менеджер тянет надбавку и прикрепляет её к договору. Вряд ли там есть махинации, вопрос то шкурный.
ещё земельный капитал даёт 5,5% на полгода (как вариант чтобы не все яйца в одну корзину).я так понял лучшее предложение по USD в Украине 5,5%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40
Re: Укргазбанк
менеджер тянет надбавку и прикрепляет её к договору. Вряд ли там есть махинации, вопрос то шкурный.
ещё земельный капитал даёт 5,5% на полгода (как вариант чтобы не все яйца в одну корзину).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:04
Moneta
Ще рекомендую УкрЕксім - Депозит Новорічний, акційний - залишилось 2а дні до завершення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:41
Укргазбанк
Из тех пары что я был совок совком. У них все такие наверное. Мне операционистка которая обслуживала сказала что у них нехватка персонала и она работает тут только из за того что ее подруга попросила выйти. Типа одолжение делает.
Додано: Сер 30 січ, 2019 03:28
Re: Укргазбанк
Слушайте... а кто придумал что проблема с получением обратно? Опростоволосится вот уже несколько раз попадаются такие утверждения, но не от людей что держат депо, а только от тех кто хочет занести. Реально не разу за последние месяца 4 не видел жалобы мол не отдают от реального вкладчика.
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:07
там где я обслуживался такая же картина кассир была подменная, не помню в какой связи мне это сообщили. А помещение красивое, свежий ремонт есть диван для ожидающих своей очереди. Каждый менеджер ведет своё направление, к тому который выдаёт карты - очередь остальные сидят ногти красят. Другого совка не обнаружил, принтеры лазерные.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Сер 30 січ, 2019 10:21
Вот эти очереди для меня главный показатель совка. Да диванчик есть . И на нем час - полтора сидишь ждёшь своей очереди. Пока дождался и тут касса закрылась )))).Правда я уже морально готов при походе в Укргазбанк что часа два придется там тусоваться )).Какие там принтеры мне всервно. Хоть на бересте пусть пишут лишь бы быстрее.
Депо выдавали без проблем. Правда у меня два раза было.Зато валюту они принимают так что хоть малейшая точка на ней то бракуют.Выданные в привате доллары брать отказались.
|