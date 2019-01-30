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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:02
greenozon написав:
наркогроші, приховані підробки і тд
Наркобарон пришёл в банк оформить 5,5% депозит. Не смешно? Там за день 100% подъёмы. Так же и подделки, сбывают где угодно но не в банках. Разве что какой-то бомж принесёт. Чиновники-коррупционеры любят кэш, им за 5% глупо в банках светиться. Наказать не накажут, но поделиться заставят.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Додано: Чет 31 січ, 2019 00:18
greenozon написав: посетитель написав:
Выданные в привате доллары брать отказались.
Допустимо на сумі 20К забракували 10-20 папірців (точки, штампіки, грибок і інші пошесті), депо-договір підписаний, сума впечатана, запасу папірців нема, що далі?
перепишут договор на ту сумму которую готовы принять.Делов то
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