IFC начинает вхождение в капитал Укргазбанка
Министерство финансов, IFC и государственный Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:47
1й - на вихід (в комерцію)
IFC начинает вхождение в капитал Укргазбанка
Министерство финансов, IFC и государственный Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:01
Ребят,напишите,кто в теме.В банке заработал наконец-то полноценный интернет-банкинг с доступом с обычного компьютера,или нет?
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:03
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:08
Scotch
По словам представителя банка, полноценный интернет-банкинг будет доступен не раньше лета, а пока что только карточки
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:11
который год уже так говорят, то весной будет, то к новому году, то после нового года и т.д. и т.п.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:21
Re: Укргазбанк
Надпис на дверях - "Заходьте завтра"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|