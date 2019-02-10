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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 851852853854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 672
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
177
Всього голосів : 672
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:47

1й - на вихід (в комерцію) :)

IFC начинает вхождение в капитал Укргазбанка
Министерство финансов, IFC и государственный Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

https://finclub.net/news/ifc-nachinaet- ... banka.html
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greenozon
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Ребят,напишите,кто в теме.В банке заработал наконец-то полноценный интернет-банкинг с доступом с обычного компьютера,или нет?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:03

  Scotch написав:Ребят,напишите,кто в теме.В банке заработал наконец-то полноценный интернет-банкинг с доступом с обычного компьютера,или нет?


Хотите чтобы метеорит в Николаев прилетел.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:08

Scotch
По словам представителя банка, полноценный интернет-банкинг будет доступен не раньше лета, а пока что только карточки
bureau
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:11

  bureau написав:Scotch
По словам представителя банка, полноценный интернет-банкинг будет доступен не раньше лета, а пока что только карточки

который год уже так говорят, то весной будет, то к новому году, то после нового года и т.д. и т.п.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:21

Re: Укргазбанк

  velvet написав:то весной будет, то к новому году, то после нового года и т.д. и т.п.


Надпис на дверях - "Заходьте завтра"
:)
+50грн !
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greenozon
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