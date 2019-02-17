|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:31
Re: Укргазбанк
Ну чего. Свифт между своими счетами пока никто не запрещал. Удовольствие недешевое, но на что не пойдешь, дабы не пачкать руки о мерзкие зеленые бумажки.
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:33
Додано: Сер 13 лют, 2019 19:04
из официального 0800
набрал, сказали что договора нету и карты нету. В итоге не понятно что за ерунда. Может базу со спамом перепутали, не понятно.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:32
укргазбанк при открытии депо в долл не выдает карту - сказали, по окончании закажите заранее и в кассе выдадут всю сумму в долл.
Додано: Нед 17 лют, 2019 21:39
Горячая линия.
Как вы дозваниваетесь в банк по номеру 0 800 309 000?
С мобильного телефона.
Как там правильно нужно код набирать?
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:51
Вот прямо так номер и пишу, безо всяких кодов, и дозваниваюсь, только что не поленился проверить. Думаю, можно +38 вначале написать, тогда можно будет из-за границы дозвониться, а внутри Украины без разницы должно быть.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
|