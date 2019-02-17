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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 852853854855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 673
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
177
Всього голосів : 673
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:31

Re: Укргазбанк

Ну чего. Свифт между своими счетами пока никто не запрещал. Удовольствие недешевое, но на что не пойдешь, дабы не пачкать руки о мерзкие зеленые бумажки.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:33

  Zochan написав:
ringM57 написав:только путь один - снял с карты в привате, принес в укргазбанк.

Тільки так.

а если попробовать в приват24 перевод на карту любого банка мира с зачислением в валюте карты получателя(укргаза в данном случае)?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:04

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:пришла СМС от этого банка


із якого номеру теллефона


из официального 0800

набрал, сказали что договора нету и карты нету. В итоге не понятно что за ерунда. Может базу со спамом перепутали, не понятно.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:32

  Andey написав:
  Zochan написав:
ringM57 написав:только путь один - снял с карты в привате, принес в укргазбанк.

Тільки так.

а если попробовать в приват24 перевод на карту любого банка мира с зачислением в валюте карты получателя(укргаза в данном случае)?


укргазбанк при открытии депо в долл не выдает карту - сказали, по окончании закажите заранее и в кассе выдадут всю сумму в долл.
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 21:39

Горячая линия.

Как вы дозваниваетесь в банк по номеру 0 800 309 000?
С мобильного телефона.
Как там правильно нужно код набирать?
r0tmistr
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 07:51

  r0tmistr написав:Как вы дозваниваетесь в банк по номеру 0 800 309 000?
С мобильного телефона.
Как там правильно нужно код набирать?

Вот прямо так номер и пишу, безо всяких кодов, и дозваниваюсь, только что не поленился проверить. Думаю, можно +38 вначале написать, тогда можно будет из-за границы дозвониться, а внутри Украины без разницы должно быть.
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