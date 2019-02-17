как 15,25 могут оказаться лучше 16 ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:01
как 15,25 могут оказаться лучше 16 ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:07
J
16% це стосуєтсья строкових договорів. Ви не знаєте який курс буде через рік. А 15.25 можете зняти будь коли навіть з втратою тих 15,25, отримавши лиш мінімальний процент.
Перевага у вільному доступі.
Мінімальний процент нараховується в Прозапасах у будь якому випадку а максимальний на ту суму яка простояла місяць.
Звичайно якщо все буде стабільно, то буде лиш недоотримана вигода.
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