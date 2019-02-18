stargazer написав:kreuz Звичайно, що лояльність на Прозапаси не поширюється. Їхня ставка фіксується на 3 місяці і відповідно на рік, і ці 15,25 на 3 місяці можуть виявитсия кращими ніж 16% на рік при сумі скількись там і строковому депозиті.
как 15,25 могут оказаться лучше 16 ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J 16% це стосуєтсья строкових договорів. Ви не знаєте який курс буде через рік. А 15.25 можете зняти будь коли навіть з втратою тих 15,25, отримавши лиш мінімальний процент. Перевага у вільному доступі. Мінімальний процент нараховується в Прозапасах у будь якому випадку а максимальний на ту суму яка простояла місяць.
Звичайно якщо все буде стабільно, то буде лиш недоотримана вигода.
stargazer написав:Звичайно, що лояльність на Прозапаси не поширюється.
Я тоже сомневался, потому спросил. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ Здесь расплывчато написано, точнее, нет конкретики. Прозапас в списке депозитов. "* - при розміщенні депозиту на суму від 100 000 грн./20 000 дол.США/10 000 євро максимальна ставка складає 16% річних по депозитам в гривні та 5,25% річних по депозитам в іноземній валюті" Почему из этой фразы я должен убрать Прозапас, как депозит. Да и опять же, что такое "максимальна", куда: на 7 дневный, на 6 мес., т.д.? Файл внизу по ссылке скачал, но ничего вроде такого там нет.
Прозапас 3хмес. в грн. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pz3month "Зняття частини або всієї суми з рахунку Без обмежень. " Неснижаемый остаток уже упразднили? "Газовики" могут ответить? Раньше нельзя было полностью снять - только при закрытии. А сейчас, или опять формулировка на сайте неконкретная?