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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 853854855856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 673
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
177
Всього голосів : 673
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:01

  stargazer написав:kreuz
Звичайно, що лояльність на Прозапаси не поширюється. Їхня ставка фіксується на 3 місяці і відповідно на рік, і ці 15,25 на 3 місяці можуть виявитсия кращими ніж 16% на рік при сумі скількись там і строковому депозиті.

как 15,25 могут оказаться лучше 16 ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:07

J
16% це стосуєтсья строкових договорів. Ви не знаєте який курс буде через рік. А 15.25 можете зняти будь коли навіть з втратою тих 15,25, отримавши лиш мінімальний процент.
Перевага у вільному доступі.
Мінімальний процент нараховується в Прозапасах у будь якому випадку а максимальний на ту суму яка простояла місяць.

Звичайно якщо все буде стабільно, то буде лиш недоотримана вигода.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:19

Re: Укргазбанк

  kreuz написав:Ой, сомневаюсь...

  stargazer написав:Звичайно, що лояльність на Прозапаси не поширюється.


Я тоже сомневался, потому спросил. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ Здесь расплывчато написано, точнее, нет конкретики. Прозапас в списке депозитов. "* - при розміщенні депозиту на суму від 100 000 грн./20 000 дол.США/10 000 євро максимальна ставка складає 16% річних по депозитам в гривні та 5,25% річних по депозитам в іноземній валюті" Почему из этой фразы я должен убрать Прозапас, как депозит. Да и опять же, что такое "максимальна", куда: на 7 дневный, на 6 мес., т.д.?
Файл внизу по ссылке скачал, но ничего вроде такого там нет.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:21

Re: Укргазбанк

Прозапас 3хмес. в грн. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pz3month
"Зняття частини або всієї суми з рахунку Без обмежень. "
Неснижаемый остаток уже упразднили?
"Газовики" могут ответить? Раньше нельзя было полностью снять - только при закрытии. А сейчас, или опять формулировка на сайте неконкретная?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:26

  finfen написав:, максимальна ставка складає 16% річних по депозитам в гривні та 5,25% річних по депозитам в іноземній валюті",

я думаю что эта фраза значит что нельзя сумировать разные бонусы
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46

Re: Укргазбанк

  J написав:я думаю что эта фраза значит что нельзя сумировать разные бонусы

Пример, чтобы прикладной вариант понять?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:16

finfen
Те що в строкових при якійсь великій сумі будете мати максимальний відсоток16%, а в прозапасах фіксовані два відсотки мінімальний і максимальний ПРозапаса.
Думаю залишок ніде не дівся. В тарифах воно колись псиалося сума на рахунку чи якось так.
stargazer
 
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