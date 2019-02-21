Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:11
mephala написав: J написав: finfen написав:
, максимальна ставка складає 16% річних по депозитам в гривні та 5,25% річних по депозитам в іноземній валюті",
я думаю что эта фраза значит что нельзя сумировать разные бонусы
ИМХО нет. Я оформлял депо мне дали бонус по зп проекту и по скреч карте.
Итого вышло 5,35% при том что по скреч карте я вытащил минимум. вытащил бы максимум то было бы 5,5%
Скретч плюсуется к этим лояльностям, а сами они друг с другом нет. Может так?
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