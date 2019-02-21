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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 854855856857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 673
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
177
Всього голосів : 673
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:11

  mephala написав:
  J написав:
  finfen написав:, максимальна ставка складає 16% річних по депозитам в гривні та 5,25% річних по депозитам в іноземній валюті",

я думаю что эта фраза значит что нельзя сумировать разные бонусы

ИМХО нет. Я оформлял депо мне дали бонус по зп проекту и по скреч карте.
Итого вышло 5,35% при том что по скреч карте я вытащил минимум. вытащил бы максимум то было бы 5,5%

Скретч плюсуется к этим лояльностям, а сами они друг с другом нет. Может так?
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  #<1 ... 854855856857
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