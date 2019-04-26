Тихіше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 кві, 2019 15:30
Тихіше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 20 кві, 2019 15:35
тарифы прозапаса
п2п это совместная услуга от мастеркард и виза, тарифы каждый дилер назначает свои. Стандартный тариф 1% +5 грн.
прямо на альфу - платно, у альфы на п2п тарифы и лимиты такие
у таса перевод дешевле
У моно "бесплатно" потому что комиссии мастеркарду и визе они платят вместо вас. Думаю сия шара временная
Додано: Чет 25 кві, 2019 12:23
Re: Укргазбанк
друзья, если открыть прозапас 3мес., а через 3 месяца открыть прозапас годовой, то карта будет таже или для каждого договора выдают новую карту?
Додано: Чет 25 кві, 2019 17:35
keep новую карту выдадут
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Додано: Суб 27 кві, 2019 11:54
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Додано: Суб 27 кві, 2019 12:10
Re: Укргазбанк
Расходимся...
Для депозитів в національній валюті:
з надбавкою 3,5% річних – 25 скретч-карт;
з надбавкою 2,0% річних – 2 400 скретч-карт;
з надбавкою 1,0% річних – 7 575 скретч-карт.
Для депозитів в іноземній валюті:
з надбавкою 0,5% річних – 24 скретч-карт;
з надбавкою 0,25% річних – 1 200 скретч-карт;
з надбавкою 0,15% річних – 3 776 скретч-карт.
Додано: Суб 27 кві, 2019 12:14
maxim2014
ну а раптом!
тим більше, що інформацію про обмеження на к-сть відкритих депо не бачу..
мін. сумма для депо - мала
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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