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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 861862863864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 675
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 675
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 15:30

  keep написав:
  vitaliian написав:трансфер на монобанк бесплатный (в приложении монобанка), с монобанка можно бесплатно на альфу

а прямо на альфу (в ИБ пополнить другой картой) - тоже безплатно?
вообще, где найти тарифы прозапаса и лимиты п2п? на ГЛ?


Тихіше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 15:35

  keep написав:
  vitaliian написав:трансфер на монобанк бесплатный (в приложении монобанка), с монобанка можно бесплатно на альфу

а прямо на альфу (в ИБ пополнить другой картой) - тоже безплатно?
вообще, где найти тарифы прозапаса и лимиты п2п? на ГЛ?

тарифы прозапаса https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/

п2п это совместная услуга от мастеркард и виза, тарифы каждый дилер назначает свои. Стандартный тариф 1% +5 грн.

прямо на альфу - платно, у альфы на п2п тарифы и лимиты такие https://moneytransfer.kiev.ua/exBankOpe ... 1555767155

у таса перевод дешевле https://tascombank.ua/content/view/1442 ... ukrainian/

У моно "бесплатно" потому что комиссии мастеркарду и визе они платят вместо вас. Думаю сия шара временная
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 16:13

:arrow: 8)
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:23

Re: Укргазбанк

друзья, если открыть прозапас 3мес., а через 3 месяца открыть прозапас годовой, то карта будет таже или для каждого договора выдают новую карту?
keep
 
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keep новую карту выдадут
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:10

Re: Укргазбанк

Расходимся...
Для депозитів в національній валюті:
з надбавкою 3,5% річних – 25 скретч-карт;
з надбавкою 2,0% річних – 2 400 скретч-карт;
з надбавкою 1,0% річних – 7 575 скретч-карт.
Для депозитів в іноземній валюті:
з надбавкою 0,5% річних – 24 скретч-карт;
з надбавкою 0,25% річних – 1 200 скретч-карт;
з надбавкою 0,15% річних – 3 776 скретч-карт.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:14

maxim2014

ну а раптом!
тим більше, що інформацію про обмеження на к-сть відкритих депо не бачу..
мін. сумма для депо - мала
+50грн !
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greenozon
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