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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01
Re: Укргазбанк
онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...
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