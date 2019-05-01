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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 862863864865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 675
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 675
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 21:51

Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?
Scotch
 
Повідомлень: 538
З нами з: 01.08.10
Подякував: 52 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01

Re: Укргазбанк

  Scotch написав:Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?

онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...
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velvet
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 278 раз.
 
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  #<1 ... 862863864865
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