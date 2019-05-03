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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 21:51
Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?
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Scotch
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01
Scotch написав:
Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?
онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...
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velvet
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:09
velvet написав: Scotch написав:
Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?
онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...
А депозитные карты "Про запас" там отображаются? И можно ли использовать гривневый Про запас для онлайн покупки валюты на валютную дебетовую карту или для этой цели надо открывать другую гривневую карту? Клиентом Укргаза не являюсь, а пока только прицениваюсь к гривневому прозапасу и валютным депозитам.
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Julio
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:49
Julio написав: velvet написав: Scotch написав:
Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?
онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...
А депозитные карты "Про запас" там отображаются? И можно ли использовать гривневый Про запас для онлайн покупки валюты на валютную дебетовую карту или для этой цели надо открывать другую гривневую карту? Клиентом Укргаза не являюсь, а пока только прицениваюсь к гривневому прозапасу и валютным депозитам.
отображаются, думаю можно, но сам не проводил ещё валютообмен в Укргазе
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 278 раз.
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