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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 862863864865

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 676
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 676
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 21:51

Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:01

Re: Укргазбанк

  Scotch написав:Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?

онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:09

  velvet написав:
  Scotch написав:Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?

онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...

А депозитные карты "Про запас" там отображаются? И можно ли использовать гривневый Про запас для онлайн покупки валюты на валютную дебетовую карту или для этой цели надо открывать другую гривневую карту? Клиентом Укргаза не являюсь, а пока только прицениваюсь к гривневому прозапасу и валютным депозитам.
Julio
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 21:49

  Julio написав:
  velvet написав:
  Scotch написав:Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?

онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...

А депозитные карты "Про запас" там отображаются? И можно ли использовать гривневый Про запас для онлайн покупки валюты на валютную дебетовую карту или для этой цели надо открывать другую гривневую карту? Клиентом Укргаза не являюсь, а пока только прицениваюсь к гривневому прозапасу и валютным депозитам.

отображаются, думаю можно, но сам не проводил ещё валютообмен в Укргазе
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 08:55

Для покупки валюты через онлайн-банкинг

Julio Для покупки валюты через онлайн-банкинг рекомендую открыть "Эко-карту" UAH, пополнение бесплатно, и "Эконом" в USD или EUR, снятие наличных в кассе бесплатно.
kgromadskiy
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:05

  Julio написав:
  velvet написав:
  Scotch написав:Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?

онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...

А депозитные карты "Про запас" там отображаются? И можно ли использовать гривневый Про запас для онлайн покупки валюты на валютную дебетовую карту или для этой цели надо открывать другую гривневую карту? Клиентом Укргаза не являюсь, а пока только прицениваюсь к гривневому прозапасу и валютным депозитам.

Тут есть прозапас,только после обмена не забываем про комиссию за снятие!!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 14:58

  kgromadskiy написав:Julio Для покупки валюты через онлайн-банкинг рекомендую открыть "Эко-карту" UAH, пополнение бесплатно, и "Эконом" в USD или EUR, снятие наличных в кассе бесплатно.

Залишилось уточнити про комісію за переказ між Еко (грн) так Економ (дол).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:08

  klug написав:
  kgromadskiy написав:Julio Для покупки валюты через онлайн-банкинг рекомендую открыть "Эко-карту" UAH, пополнение бесплатно, и "Эконом" в USD или EUR, снятие наличных в кассе бесплатно.

Залишилось уточнити про комісію за переказ між Еко (грн) так Економ (дол).

Комісія за он-лайн купівлю валюти з Еко-карти на карту "Економ" відсутня.
kgromadskiy
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:02

  kgromadskiy написав:
  klug написав:
  kgromadskiy написав:Julio Для покупки валюты через онлайн-банкинг рекомендую открыть "Эко-карту" UAH, пополнение бесплатно, и "Эконом" в USD или EUR, снятие наличных в кассе бесплатно.

Залишилось уточнити про комісію за переказ між Еко (грн) так Економ (дол).

Комісія за он-лайн купівлю валюти з Еко-карти на карту "Економ" відсутня.


реверсний маршрут теж? (продаж власної валюти)
+50грн !
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greenozon
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