Scotch написав:Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?
онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...
А депозитные карты "Про запас" там отображаются? И можно ли использовать гривневый Про запас для онлайн покупки валюты на валютную дебетовую карту или для этой цели надо открывать другую гривневую карту? Клиентом Укргаза не являюсь, а пока только прицениваюсь к гривневому прозапасу и валютным депозитам.
Scotch написав:Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?
онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...
А депозитные карты "Про запас" там отображаются? И можно ли использовать гривневый Про запас для онлайн покупки валюты на валютную дебетовую карту или для этой цели надо открывать другую гривневую карту? Клиентом Укргаза не являюсь, а пока только прицениваюсь к гривневому прозапасу и валютным депозитам.
отображаются, думаю можно, но сам не проводил ещё валютообмен в Укргазе
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Scotch написав:Ребят,что можно сделать через онлайн-банкинг?Депо можно открыть?
онлайн-банкинг пока под карты только работает, депозиты нельзя даже просмотреть, не то что открыть...
А депозитные карты "Про запас" там отображаются? И можно ли использовать гривневый Про запас для онлайн покупки валюты на валютную дебетовую карту или для этой цели надо открывать другую гривневую карту? Клиентом Укргаза не являюсь, а пока только прицениваюсь к гривневому прозапасу и валютным депозитам.
Тут есть прозапас,только после обмена не забываем про комиссию за снятие!!!
2.4.1. Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок: 2.4.1.1. - зарахування коштів від Пенсійного фонду України або інших соціальних виплат - зарахування заробітної плати, премій, компенсацій, витрат на відрядження та інших нарахувань для співробітників в рамках зарплатного проекту - зарахування депозитного вкладу, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» та/або процентів по ньому - зарахування переказів з поточних рахунків фізичних осіб, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» - зарахування переказів через систему SWIFT та систему переказів Welsend Входить до вартості послуг розділу 2 тарифного плану - 2.4.1.2. зарахування виграшу в лотерею М.С.Л. 1% від суми зарахування 2.4.1.3. Інші безготівкові зарахування від фізичних та юридичних осіб (крім зарахувань коштів через транзитні рахунки згідно угод укладених з АБ «УКРГАЗБАНК») 0,5% від суми переказу
Мені виглядає так, що єдиний варіант, який міг би умовно підходити як безкоштовний для зарахування на Економ прямо заборонений для Еко. Чи ми у сірій зоні, яка взагалі не описана в тарифах?