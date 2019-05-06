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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:57
klug Послуга он-лайн купівля валюти з'явилась піжніше ніж буди затверджені тарифи на Еко-карту та Економ. З появою нової полуги тарифи не переглядались. Поки купівля валюти з Еко-карти на карту Економ без комісії, перевірено на практиці
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:44
Re: Укргазбанк
друзья, где актуальные ставки на остаток по прозапасу 3 мес. ??
в описании
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