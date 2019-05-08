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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 676
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 676
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:57

klug Послуга он-лайн купівля валюти з'явилась піжніше ніж буди затверджені тарифи на Еко-карту та Економ. З появою нової полуги тарифи не переглядались. Поки купівля валюти з Еко-карти на карту Економ без комісії, перевірено на практиці :)
kgromadskiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:44

Re: Укргазбанк

друзья, где актуальные ставки на остаток по прозапасу 3 мес. ??
http://www.ukrgasbank.com/upload/file/t ... 060519.doc - здесь 10%, документ от сегодня, взят отсюда http://www.ukrgasbank.com/private/card_ ... s/tariffs/
в описании https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pz3month - 15.25%
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 02:00

  kgromadskiy написав:klug Послуга он-лайн купівля валюти з'явилась піжніше ніж буди затверджені тарифи на Еко-карту та Економ. З появою нової полуги тарифи не переглядались. Поки купівля валюти з Еко-карти на карту Економ без комісії, перевірено на практиці :)


Може хтось вже перевіряв онлайн обмін PRO Запас UAH -> PRO Запас USD/EUR, на якому боці виникає комісія (якщо вона є) - на боці списання з UAH-картки, чи занесення на USD/EUR картку? А при зворотньому онлайн-обміні як?
wildlynx
 
Повідомлень: 24
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  #<1 ... 863864865866
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