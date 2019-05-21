Вопрос к тем, кто уже практиковал онлайн-обмен в "Укргазе".
Для тех, у кого не зарплатные карты (если что).
СМС-ки при обмене приходят? А плату за них снимают?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 тра, 2019 06:02
Вопрос к тем, кто уже практиковал онлайн-обмен в "Укргазе".
Для тех, у кого не зарплатные карты (если что).
СМС-ки при обмене приходят? А плату за них снимают?
Додано: Нед 19 тра, 2019 21:54
Да, так и есть: онлайн обмен PRO Запас UAH -> PRO Запас USD/EUR - только 1 грн комиссии с грн-карты.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:36
подскажите плиз наименее совковые отделения Укргаза ?
чтобы девочки помоложе а не клуши и чтобы не терять время на очереди.
спс.
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:42
Таких нет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 22 тра, 2019 01:35
в отделении возле м. Театральной - вполне качественное обслуживание,
если Вам просто - коллектив помоложе - то отделении возле НАУ
и там и там оформление карты + депо + выписки управлялись за 15минут в конце рабочего дня
З.Ы.
в газмясе бывает подвисает (программа) - в такие дни там делать нечего
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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