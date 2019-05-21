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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 866867868869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 676
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 676
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 06:02

Вопрос к тем, кто уже практиковал онлайн-обмен в "Укргазе".
Для тех, у кого не зарплатные карты (если что).
СМС-ки при обмене приходят? А плату за них снимают? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 21:54

  Julio написав:
  olgerd написав:
  Илата Наволач написав:Немає комісії. Лише курси на купівлю валюти занижені бувають.
Скажите пожалуйста а с грн. прозапаса минус 0.5% снимают типа за обналичку???

При чем здесь "типа обналичка"? Скорее, типа безналичная покупка, и, согласно тарифов, должна быть комиссия 1 грн независимо от суммы операции.


Да, так и есть: онлайн обмен PRO Запас UAH -> PRO Запас USD/EUR - только 1 грн комиссии с грн-карты.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:36

подскажите плиз наименее совковые отделения Укргаза ?
чтобы девочки помоложе а не клуши и чтобы не терять время на очереди.
спс.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:42

  baraka написав:подскажите плиз наименее совковые отделения Укргаза ?
чтобы девочки помоложе а не клуши и чтобы не терять время на очереди.
спс.


Таких нет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 01:35

  Investor_K написав:
  baraka написав:подскажите плиз наименее совковые отделения Укргаза ?
чтобы девочки помоложе а не клуши и чтобы не терять время на очереди.
спс.


Таких нет.


в отделении возле м. Театральной - вполне качественное обслуживание,
если Вам просто - коллектив помоложе - то отделении возле НАУ
и там и там оформление карты + депо + выписки управлялись за 15минут в конце рабочего дня

З.Ы.
в газмясе бывает подвисает (программа) - в такие дни там делать нечего
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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  #<1 ... 866867868869
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