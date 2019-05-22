Додано: Сер 22 тра, 2019 08:43

bor написав: А чи є залежність від відділення?

Прив'язка по рахункам, депозитам і т.д.? А чи є залежність від відділення?Прив'язка по рахункам, депозитам і т.д.?

Привязка есть, но она ни на что не влияет. Просто отделение изначально видит только "свои" депозиты. Но если покопаться... Вот бквально 2 недели назад, когда я пытался пополнить в другом отделении свой депо, то получился такой диалог:- Так у вас уже пополнение закончилось!- А тот депо что в декабре заключен?- Так он у вас в другом отделении открыт!- И что я не могу его у вас пополнить?- Можете, конечно.Также зимой, когда закончившийся депо на текущий счет (и депо и счет открывались в другом отделении) - новый депо с этого счета в отделении, где я был впервые - тоже открыли без труда