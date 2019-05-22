Вопрос к тем, кто уже практиковал онлайн-обмен в "Укргазе".
Для тех, у кого не зарплатные карты (если что).
СМС-ки при обмене приходят? А плату за них снимают?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 тра, 2019 06:02
Вопрос к тем, кто уже практиковал онлайн-обмен в "Укргазе".
Для тех, у кого не зарплатные карты (если что).
СМС-ки при обмене приходят? А плату за них снимают?
Додано: Нед 19 тра, 2019 21:54
Да, так и есть: онлайн обмен PRO Запас UAH -> PRO Запас USD/EUR - только 1 грн комиссии с грн-карты.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:36
подскажите плиз наименее совковые отделения Укргаза ?
чтобы девочки помоложе а не клуши и чтобы не терять время на очереди.
спс.
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:42
Таких нет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 22 тра, 2019 01:35
в отделении возле м. Театральной - вполне качественное обслуживание,
если Вам просто - коллектив помоложе - то отделении возле НАУ
и там и там оформление карты + депо + выписки управлялись за 15минут в конце рабочего дня
З.Ы.
в газмясе бывает подвисает (программа) - в такие дни там делать нечего
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Сер 22 тра, 2019 08:20
А чи є залежність від відділення?
Прив'язка по рахункам, депозитам і т.д.?
Додано: Сер 22 тра, 2019 08:43
Привязка есть, но она ни на что не влияет. Просто отделение изначально видит только "свои" депозиты. Но если покопаться... Вот бквально 2 недели назад, когда я пытался пополнить в другом отделении свой депо, то получился такой диалог:
- Так у вас уже пополнение закончилось!
- А тот депо что в декабре заключен?
- Так он у вас в другом отделении открыт!
- И что я не могу его у вас пополнить?
- Можете, конечно.
Также зимой, когда закончившийся депо на текущий счет (и депо и счет открывались в другом отделении) - новый депо с этого счета в отделении, где я был впервые - тоже открыли без труда
Додано: Сер 22 тра, 2019 08:52
Дней 10 назад меняла без комиссии. Насчет 1 грн Вы уверены?
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:41
згадуються карти ПРО-запас
ці із 100% комісом на вихід
треба викоритсовуавти еко-картки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:42
Re: Укргазбанк
....то вже давно долародепо 4,5%?
- а те, там де 5% - то в чім там "прикол"?
- вибачте за банальні запитання, так як я ще не є цього банка клієнтом, але скоро хочу ним стати
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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