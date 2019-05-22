Для чого долар ...при нашому Слузі гривня буде міцна як ніколи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 20:17
Для чого долар ...при нашому Слузі гривня буде міцна як ніколи.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 тра, 2019 20:28
Саме так, пора декому хто в Райфі брав по 27 здавати поки не став 24!
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