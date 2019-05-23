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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 867868869870

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 676
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 676
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:17

  Долярчик написав:....то вже давно долародепо 4,5%?
- а те, там де 5% - то в чім там "прикол"?
- вибачте за банальні запитання, так як я ще не є цього банка клієнтом, але скоро хочу ним стати :)
Дякую!

Для чого долар :?: ...при нашому Слузі гривня буде міцна як ніколи.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:....то вже давно долародепо 4,5%?
- а те, там де 5% - то в чім там "прикол"?
- вибачте за банальні запитання, так як я ще не є цього банка клієнтом, але скоро хочу ним стати :)
Дякую!

Для чого долар :?: ...при нашому Слузі гривня буде міцна як ніколи.



Саме так, пора декому хто в Райфі брав по 27 здавати поки не став 24!
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:47

... за крок до перевороту думок ©

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:....то вже давно долародепо 4,5%?
- а те, там де 5% - то в чім там "прикол"?
- вибачте за банальні запитання, так як я ще не є цього банка клієнтом, але скоро хочу ним стати :)
Дякую!

Для чого долар :?: ...при нашому Слузі гривня буде міцна як ніколи.

.... так! - і я б заліз на всі 100500% на гривнедепо, але....... притримуюсь золотого правила диверсифікації!
- тому формую свій кошик 30/70 дол/грн :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:31

  Квесторе_поверніться написав:Для чого долар :?: ...при нашому Слузі гривня буде міцна як ніколи.

Ви вже на 100% у гривні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:06

Re: Укргазбанк

  Долярчик написав:тому формую свій кошик 30/70 дол/грн


я розумію що Долярчик любить долярчики, але має бути в кошику ще і єуурики!
хоча б 10-15%
як гадаєте? :)
в РВС банці гарні ставки (поки що)
якщо хочеться держнадійсності - тоді тут (УкрГаз)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:53

greenozon
... ні, євро мені не цікаве....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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