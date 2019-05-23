Для чого долар ...при нашому Слузі гривня буде міцна як ніколи.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 20:17
Для чого долар ...при нашому Слузі гривня буде міцна як ніколи.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 тра, 2019 20:28
Саме так, пора декому хто в Райфі брав по 27 здавати поки не став 24!
Додано: Чет 23 тра, 2019 20:47
... за крок до перевороту думок ©
.... так! - і я б заліз на всі 100500% на гривнедепо, але....... притримуюсь золотого правила диверсифікації!
- тому формую свій кошик 30/70 дол/грн
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:31
Ви вже на 100% у гривні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:06
Re: Укргазбанк
я розумію що Долярчик любить долярчики, але має бути в кошику ще і єуурики!
хоча б 10-15%
як гадаєте?
в РВС банці гарні ставки (поки що)
якщо хочеться держнадійсності - тоді тут (УкрГаз)
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:53
greenozon
... ні, євро мені не цікаве....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:23
Re: Укргазбанк
значить ви це лише кажете, але не робите...
чому?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:43
Re: Укргазбанк
стільки не живуть
(шутка)
а якщо реально - два це майже 1, краще 3+
чим Єуро поганий?
він більш волатильний, тому може принести більший інвестиційний дохід.
он позавчора можна було взяти в банку Львів по .33, сьогодні вже .59
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:49
Якось так сталось що вже майже на 50% в гривні.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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