Потрібно відновлювати...прагнути до гармонії...от тільки в яку сторону?
Більша частина має бути біля 62 прОцента.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:41
Потрібно відновлювати...прагнути до гармонії...от тільки в яку сторону?
Більша частина має бути біля 62 прОцента.
ПреЗЕдент...наш слуга
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