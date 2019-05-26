Потрібно відновлювати...прагнути до гармонії...от тільки в яку сторону?
Більша частина має бути біля 62 прОцента.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:41
Потрібно відновлювати...прагнути до гармонії...от тільки в яку сторону?
Більша частина має бути біля 62 прОцента.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 тра, 2019 14:48
об онлайн обмене
так инфа для размышления:
что бы заюзать онлайн обмен в этом банке,
открыл депо и взял бесплатные(ли ?) карты которые светятся в ИБ как "ПК ЕКОНОМ" (именные делали неделю).
так вот если продавать валюту с этих карт (тариф ПК ЕКОНОМ) - комиссия будет 5 грн.
итог басни - для мелких сумм этот вариант точно не фонтан
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:07
тут потрібно відгуки практиків ще й підкріплені випискою, проводка по рахунку не відразу .
економки ж для депозитів.а кошти з обміну не депозитні, щоби їх зняти чи не буде комісії?!
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:32
Re: Укргазбанк
а якщо купувати валюту?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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