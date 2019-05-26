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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 868869870871

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 677
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:41

  V2 написав:Квесторе_поверніться
А як же золотий перетин? ;)

Потрібно відновлювати...прагнути до гармонії...от тільки в яку сторону?
Більша частина має бути біля 62 прОцента.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:48

об онлайн обмене

так инфа для размышления:
что бы заюзать онлайн обмен в этом банке,
открыл депо и взял бесплатные(ли ?) карты которые светятся в ИБ как "ПК ЕКОНОМ" (именные делали неделю).

так вот если продавать валюту с этих карт (тариф ПК ЕКОНОМ) - комиссия будет 5 грн.
итог басни - для мелких сумм этот вариант точно не фонтан
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:07

  uaprofi написав:так инфа для размышления:
что бы заюзать онлайн обмен в этом банке,
открыл депо и взял бесплатные(ли ?) карты которые светятся в ИБ как "ПК ЕКОНОМ" (именные делали неделю).

так вот если продавать валюту с этих карт (тариф ПК ЕКОНОМ) - комиссия будет 5 грн.
итог басни - для мелких сумм этот вариант точно не фонтан


тут потрібно відгуки практиків ще й підкріплені випискою, проводка по рахунку не відразу .
економки ж для депозитів.а кошти з обміну не депозитні, щоби їх зняти чи не буде комісії?!
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:32

Re: Укргазбанк

  uaprofi написав:так вот если продавать валюту с этих карт (тариф ПК ЕКОНОМ) - комиссия будет 5 грн.


а якщо купувати валюту?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:44

  greenozon написав:
  uaprofi написав:так вот если продавать валюту с этих карт (тариф ПК ЕКОНОМ) - комиссия будет 5 грн.


а якщо купувати валюту?


если покупать с про-запаса(грн), то снимает 1 грн. с прозапаса
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:50

  stargazer написав:
  uaprofi написав:так инфа для размышления:
что бы заюзать онлайн обмен в этом банке,
открыл депо и взял бесплатные(ли ?) карты которые светятся в ИБ как "ПК ЕКОНОМ" (именные делали неделю).

так вот если продавать валюту с этих карт (тариф ПК ЕКОНОМ) - комиссия будет 5 грн.
итог басни - для мелких сумм этот вариант точно не фонтан


тут потрібно відгуки практиків ще й підкріплені випискою, проводка по рахунку не відразу .
економки ж для депозитів.а кошти з обміну не депозитні, щоби їх зняти чи не буде комісії?!


думаю что не будет.
но честно говоря я не очень уже понимаю в каком тарифе её оформили - ведь если это тариф эконом - то толжны были снять 100 грн за именную карту, а по факту выдали без оплаты.
З.Ы.
пин устанавливается через смс т.е. чтобы карта стала активна с фин номера нужно отправить смску
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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