Потрібно відновлювати...прагнути до гармонії...от тільки в яку сторону?
Більша частина має бути біля 62 прОцента.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:41
Потрібно відновлювати...прагнути до гармонії...от тільки в яку сторону?
Більша частина має бути біля 62 прОцента.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Нед 26 тра, 2019 14:48
об онлайн обмене
так инфа для размышления:
что бы заюзать онлайн обмен в этом банке,
открыл депо и взял бесплатные(ли ?) карты которые светятся в ИБ как "ПК ЕКОНОМ" (именные делали неделю).
так вот если продавать валюту с этих карт (тариф ПК ЕКОНОМ) - комиссия будет 5 грн.
итог басни - для мелких сумм этот вариант точно не фонтан
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:07
тут потрібно відгуки практиків ще й підкріплені випискою, проводка по рахунку не відразу .
економки ж для депозитів.а кошти з обміну не депозитні, щоби їх зняти чи не буде комісії?!
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:32
Re: Укргазбанк
а якщо купувати валюту?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:44
если покупать с про-запаса(грн), то снимает 1 грн. с прозапаса
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:50
думаю что не будет.
но честно говоря я не очень уже понимаю в каком тарифе её оформили - ведь если это тариф
З.Ы.
пин устанавливается через смс т.е. чтобы карта стала активна с фин номера нужно отправить смску
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Вів 28 тра, 2019 10:37
Re: Укргазбанк
Подскажите, как с выдачей наличных долларов после окончания депозитов в Укргазбанке?
Додано: Вів 28 тра, 2019 10:57
Re: Укргазбанк
ну я звонила. предупреждала. чтобы не продлился депозит и заказывала деньги. получила без проблем пару месяцев назад
Додано: Вів 28 тра, 2019 12:58
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:09
Сегодня стал клиентом Укргаза – разместил долларовый депозит и получил гривневый ПРО-Запас. Был в центральном отделении на Хмельницкого. До этого все мои знания об Укргазе ограничивались стереотипами о совковом обслуживании, хамовитых и ленивых сотрудниках, кривом и глючном софте.
Как ни странно, сотрудники оказались вежливыми и клиентоориентированными, никаких проявлений высокомерия или раздраженности, скажу больше: качество обслуживания было ощутимо выше, чем в Альфе или Укрсибе. На все про все я затратил 43 минуты: зашел в банк в 9:08 и вышел в 9:51.
А вот с софтом не все так однозначно. Отправил на ПРО-Запас СЭПы из Альфы на 30 тыс. грн, потом из Аваля на 25 тыс. Через пару часов на ПРО-Запасе стало 25 тыс., а еще через несколько часов баланс вырос до 85 тыс. Проверял несколько раз в мобильном клиенте и веб-банкинге. В первый раз сталкиваюсь с задвоением при СЭПе, да еще и в мою пользу. Я пока никуда не звонил, т.к. слышал отзывы о том, что эко-банк часто сбоит и показывает неверный баланс. Да и нет полной уверенности, кто напортачил – Газ или Альфа.
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