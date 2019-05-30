Додано: Чет 30 тра, 2019 22:09

Сегодня стал клиентом Укргаза – разместил долларовый депозит и получил гривневый ПРО-Запас. Был в центральном отделении на Хмельницкого. До этого все мои знания об Укргазе ограничивались стереотипами о совковом обслуживании, хамовитых и ленивых сотрудниках, кривом и глючном софте.

Как ни странно, сотрудники оказались вежливыми и клиентоориентированными, никаких проявлений высокомерия или раздраженности, скажу больше: качество обслуживания было ощутимо выше, чем в Альфе или Укрсибе. На все про все я затратил 43 минуты: зашел в банк в 9:08 и вышел в 9:51.



А вот с софтом не все так однозначно. Отправил на ПРО-Запас СЭПы из Альфы на 30 тыс. грн, потом из Аваля на 25 тыс. Через пару часов на ПРО-Запасе стало 25 тыс., а еще через несколько часов баланс вырос до 85 тыс. Проверял несколько раз в мобильном клиенте и веб-банкинге. В первый раз сталкиваюсь с задвоением при СЭПе, да еще и в мою пользу. Я пока никуда не звонил, т.к. слышал отзывы о том, что эко-банк часто сбоит и показывает неверный баланс. Да и нет полной уверенности, кто напортачил – Газ или Альфа.