а шо это может быть за комиссия по долларовой карте под депозит 0.07 долл.?
"нарисовалась" около 10 вечера?
из операций по карте - только зачисление %%%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:24
а шо это может быть за комиссия по долларовой карте под депозит 0.07 долл.?
"нарисовалась" около 10 вечера?
из операций по карте - только зачисление %%%
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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