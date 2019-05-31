а шо это может быть за комиссия по долларовой карте под депозит 0.07 долл.?
"нарисовалась" около 10 вечера?
из операций по карте - только зачисление %%%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:24
а шо это может быть за комиссия по долларовой карте под депозит 0.07 долл.?
"нарисовалась" около 10 вечера?
из операций по карте - только зачисление %%%
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 01 чер, 2019 15:37
Приложение on-line.
На компьютере вечно глючит, не пропускает по дейтсвующему паролю.
На мобильном при переводе между своими картами не дает ввести точку или запятую.
Соответственно, копейки перевести нельзя (хотел полностью обнулить одну из двух карт).
При переводе между СВОМИ картами коммиссия 5 грн., Карл!
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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