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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 869870871872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 677
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:24

а шо это может быть за комиссия по долларовой карте под депозит 0.07 долл.?
"нарисовалась" около 10 вечера?
из операций по карте - только зачисление %%%
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлень: 2643
З нами з: 21.04.11
Подякував: 426 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 15:37

Приложение on-line.
На компьютере вечно глючит, не пропускает по дейтсвующему паролю.
На мобильном при переводе между своими картами не дает ввести точку или запятую.
Соответственно, копейки перевести нельзя (хотел полностью обнулить одну из двух карт).
При переводе между СВОМИ картами коммиссия 5 грн., Карл!
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 40
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:15

  Burton_Hover написав:не пропускает по дейтсвующему паролю.


сегодня аналогичная ситуция на ПК не пускает,
хотя на смарте заходит
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлень: 2643
З нами з: 21.04.11
Подякував: 426 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:48

  Burton_Hover написав:Приложение on-line.
На компьютере вечно глючит, не пропускает по дейтсвующему паролю.
На мобильном при переводе между своими картами не дает ввести точку или запятую.
Соответственно, копейки перевести нельзя (хотел полностью обнулить одну из двух карт).
При переводе между СВОМИ картами коммиссия 5 грн., Карл!

Між якими саме картами (економка під депо, прозапас, екокарта) при переказі комісія 5 грн і які валюти карт?
stargazer
 
Повідомлень: 949
З нами з: 15.04.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:15

stargazer
Обе пенсионные, гривня.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 40
З нами з: 05.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 869870871872
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