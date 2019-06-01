Додано: Суб 01 чер, 2019 15:37

Приложение on-line.

На компьютере вечно глючит, не пропускает по дейтсвующему паролю.

На мобильном при переводе между своими картами не дает ввести точку или запятую.

Соответственно, копейки перевести нельзя (хотел полностью обнулить одну из двух карт).

При переводе между СВОМИ картами коммиссия 5 грн., Карл!

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.