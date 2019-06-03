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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 869870871872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 677
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:24

а шо это может быть за комиссия по долларовой карте под депозит 0.07 долл.?
"нарисовалась" около 10 вечера?
из операций по карте - только зачисление %%%
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 15:37

Приложение on-line.
На компьютере вечно глючит, не пропускает по дейтсвующему паролю.
На мобильном при переводе между своими картами не дает ввести точку или запятую.
Соответственно, копейки перевести нельзя (хотел полностью обнулить одну из двух карт).
При переводе между СВОМИ картами коммиссия 5 грн., Карл!
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:15

  Burton_Hover написав:не пропускает по дейтсвующему паролю.


сегодня аналогичная ситуция на ПК не пускает,
хотя на смарте заходит
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлень: 2649
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:48

  Burton_Hover написав:Приложение on-line.
На компьютере вечно глючит, не пропускает по дейтсвующему паролю.
На мобильном при переводе между своими картами не дает ввести точку или запятую.
Соответственно, копейки перевести нельзя (хотел полностью обнулить одну из двух карт).
При переводе между СВОМИ картами коммиссия 5 грн., Карл!

Між якими саме картами (економка під депо, прозапас, екокарта) при переказі комісія 5 грн і які валюти карт?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:15

stargazer
Обе пенсионные, гривня.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:55

нет перехода на трансфентник-процессинг

  uaprofi написав:сегодня аналогичная ситуция на ПК не пускает,

У меня те же грабли, при этом пополнение Водафона без комисии, а также пополнение картой УГаза других карт без комиссий тоже тупо молчат (нет перехода на УГазовский трансфентник-процессинг)
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:55

Re: Укргазбанк

v_matsenko написав:
  uaprofi написав:сегодня аналогичная ситуция на ПК не пускает,

У меня те же грабли, при этом пополнение Водафона без комисии, а также пополнение картой УГаза других карт без комиссий тоже тупо молчат (нет перехода на УГазовский трансфентник-процессинг)

% на прозапас капнули?

у меня ёк....:(
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:40

колл-центр не отвечает. бесконечное фортепиано, делал несколько попыток с разных операторов.
день глюков?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:47

  BigMan написав:
v_matsenko написав:
  uaprofi написав:сегодня аналогичная ситуция на ПК не пускает,

У меня те же грабли, при этом пополнение Водафона без комисии, а также пополнение картой УГаза других карт без комиссий тоже тупо молчат (нет перехода на УГазовский трансфентник-процессинг)

% на прозапас капнули?

у меня ёк....:(

мне капнули
vitaliian
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  #<1 ... 869870871872
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