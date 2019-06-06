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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 чер, 2019 10:33
Re: Укргазбанк
Если из Прозапаса в грн. 3хмес. без снятия наличных сделать депозитный вклад недельный, или месячный, то комиссию снимут за закрытие Прозапаса, кто-нибудь интересовался?
Додано: Сер 05 чер, 2019 11:42
За комісії за закриття не памятаю. Щоби прозапас не закрився там лишаєтсья не то 6 грн не то 30 грн. і буде вічно лонгуватися.
А по факту вам щоби відкрити строковий депо зроблять зняття з тою ж комісією 0,5 від суми, при тому на катрці залишиться заблокована сума бо всю відразу ви в той сам день не знімете. От лиш не памятаю, чи тре до економіста йти чи відразу до каси,якщо в гривні картка, то пінкод і просто до каси, або банкомату. Або оформляєте депо, платіжка на внесення. Відповідно економіст дивитсья скільки ви можете зняти з картки щоби співпадало. і підпсиуєте про отримання і в несення в касі і все.
Додано: Чет 06 чер, 2019 09:11
Re: Укргазбанк
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 5 июня утвердил проект финансирования Укргазбанка на $40 млн. Об этом сообщил в Facebook член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.
Линия открыта по программе Trade Facilitation Programme (содействие торговому финансированию).
По словам Шевалева, открытие линии является первым шагом в сотрудничестве ЕБРР с Укргазбанком. Цель этого сотрудничества - поддержать переход банка к дальнейшей коммерциализации и последующей приватизации, а также способствовать развитию сегмента торгового финансирования как важного элемента восстановления реального сектора украинской экономики.
Укргазбанк сможет расширить свою корреспондентскую сеть, нарастить объемы торгового финансирования, получить доступ к новым международным рынкам.
Как отмечает министр финансов Оксана Маркарова, "это +40 млн долларов для финансирования украинской экономики".
Додано: Чет 06 чер, 2019 10:23
с прозапаса через приложение монобанка скидываете р2р на карту моно (без комиссий) дальше бесплатный сэп на любую карту укр.банка. У некоторых карт зачисление и снятие бесплатное. Есть более сложные пути, договориться с каким то магазином сделать покупку картой и сразу же "вернуть товар" за наличные. Магазинам с большим оборотом налички всегда нужен безнал.
Додано: Чет 06 чер, 2019 14:21
Re: Укргазбанк
Додано: Чет 06 чер, 2019 14:59
Re: Укргазбанк
кто пользуется онлайн обменом валют в укргазе, с какими картами это можно организовать без комиссий? читаю условия карты про-запас, о комиссиях за перевод между своими счетами - ни слова.
Додано: Чет 06 чер, 2019 15:27
vitaliian
людий про-запас має комісію на вихід
і в касі теж
+50грн !
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Додано: Чет 06 чер, 2019 18:40
ще не тестив, але пишуть що з гривневого запасу буде 1 грн комісу. Якщо це дійсно так то в тарифах це відповідає не зняттю, не п2п а оплаті в торговій мережі.
зауважте як заводите на грн прозапас деяка сума блокується, тобто є поняття сума на картці і доступні на конкретний день кошти. Вираховується за тарифами.
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:56
Пробував з ЕКО-кредитки грн. на ПК Економ USD(карта під депозит) комісій не було. От тільки прийшла СМС про обов'язковий платіж в цьому місяці в 14 копійок, завтра буду розбиратись.
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