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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 677
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 10:33

Re: Укргазбанк

Если из Прозапаса в грн. 3хмес. без снятия наличных сделать депозитный вклад недельный, или месячный, то комиссию снимут за закрытие Прозапаса, кто-нибудь интересовался?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:42

  finfen написав:Если из Прозапаса в грн. 3хмес. без снятия наличных сделать депозитный вклад недельный, или месячный, то комиссию снимут за закрытие Прозапаса, кто-нибудь интересовался?


За комісії за закриття не памятаю. Щоби прозапас не закрився там лишаєтсья не то 6 грн не то 30 грн. і буде вічно лонгуватися.
А по факту вам щоби відкрити строковий депо зроблять зняття з тою ж комісією 0,5 від суми, при тому на катрці залишиться заблокована сума бо всю відразу ви в той сам день не знімете. От лиш не памятаю, чи тре до економіста йти чи відразу до каси,якщо в гривні картка, то пінкод і просто до каси, або банкомату. Або оформляєте депо, платіжка на внесення. Відповідно економіст дивитсья скільки ви можете зняти з картки щоби співпадало. і підпсиуєте про отримання і в несення в касі і все.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 09:11

Re: Укргазбанк

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 5 июня утвердил проект финансирования Укргазбанка на $40 млн. Об этом сообщил в Facebook член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.

Линия открыта по программе Trade Facilitation Programme (содействие торговому финансированию).

По словам Шевалева, открытие линии является первым шагом в сотрудничестве ЕБРР с Укргазбанком. Цель этого сотрудничества - поддержать переход банка к дальнейшей коммерциализации и последующей приватизации, а также способствовать развитию сегмента торгового финансирования как важного элемента восстановления реального сектора украинской экономики.

Укргазбанк сможет расширить свою корреспондентскую сеть, нарастить объемы торгового финансирования, получить доступ к новым международным рынкам.

Как отмечает министр финансов Оксана Маркарова, "это +40 млн долларов для финансирования украинской экономики".
https://finance.liga.net/bank/novosti/e ... u-gosbanku
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 10:23

  finfen написав:Если из Прозапаса в грн. 3хмес. без снятия наличных сделать депозитный вклад недельный, или месячный, то комиссию снимут за закрытие Прозапаса, кто-нибудь интересовался?

с прозапаса через приложение монобанка скидываете р2р на карту моно (без комиссий) дальше бесплатный сэп на любую карту укр.банка. У некоторых карт зачисление и снятие бесплатное. Есть более сложные пути, договориться с каким то магазином сделать покупку картой и сразу же "вернуть товар" за наличные. Магазинам с большим оборотом налички всегда нужен безнал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:21

Re: Укргазбанк

  stargazer написав:За комісії за закриття не памятаю.

Дякую, тільки оце найбільш цікавило.

А Ви можете сказати зараз в яких банкоматах в Україні прозапасівські карти по комісіям за зняття готівки прирівняні до укргазівських банкоматів?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:59

Re: Укргазбанк

кто пользуется онлайн обменом валют в укргазе, с какими картами это можно организовать без комиссий? читаю условия карты про-запас, о комиссиях за перевод между своими счетами - ни слова.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 15:27

vitaliian

людий про-запас має комісію на вихід
і в касі теж
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:40

  vitaliian написав:кто пользуется онлайн обменом валют в укргазе, с какими картами это можно организовать без комиссий? читаю условия карты про-запас, о комиссиях за перевод между своими счетами - ни слова.


ще не тестив, але пишуть що з гривневого запасу буде 1 грн комісу. Якщо це дійсно так то в тарифах це відповідає не зняттю, не п2п а оплаті в торговій мережі.
зауважте як заводите на грн прозапас деяка сума блокується, тобто є поняття сума на картці і доступні на конкретний день кошти. Вираховується за тарифами.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:56

  vitaliian написав:кто пользуется онлайн обменом валют в укргазе, с какими картами это можно организовать без комиссий? читаю условия карты про-запас, о комиссиях за перевод между своими счетами - ни слова.

Пробував з ЕКО-кредитки грн. на ПК Економ USD(карта під депозит) комісій не було. От тільки прийшла СМС про обов'язковий платіж в цьому місяці в 14 копійок, завтра буду розбиратись.
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