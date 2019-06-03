vitaliian написав:кто пользуется онлайн обменом валют в укргазе, с какими картами это можно организовать без комиссий? читаю условия карты про-запас, о комиссиях за перевод между своими счетами - ни слова.
ще не тестив, але пишуть що з гривневого запасу буде 1 грн комісу. Якщо це дійсно так то в тарифах це відповідає не зняттю, не п2п а оплаті в торговій мережі. зауважте як заводите на грн прозапас деяка сума блокується, тобто є поняття сума на картці і доступні на конкретний день кошти. Вираховується за тарифами.
чистил р2р переводом прозапас под ноль, ничего не блокировалось.
guntherhouse777 написав:Подскажите такие магазины. Хочу с ними познакомиться.
Если кто-то из друзей/знакомых планирует ремонт или покупку дорогой техники рассчитайтесь за них картой, а они вернут вам нал. Адреса и телефоны ваших друзей подсказать не могу, не просите.
работал я в одной компании (оптовые продажи стройматериала) со склада за наличку товар не отпускали (покупателю надо было ехать в офис платить в кассу), но на складе терминал был. Чтобы не терять клиентов ребята брали наличные, оплату проводили безналом, потом бегали пополняли карты. Аналогичных примеров на моей практике наберётся вагон, когда срочно нужен безнал 2% - не вопрос.
curiousobro написав:Ну ляпнул человек то, что не до конца понимает. Бывает
Если вы априори считаете что ваш оппонент тупее вас, это ваши проблемы.
УКРГАЗБАНК запровадив депозитну акцію «Дружня підтримка», яка передбачає надбавку +1% річних за депозитами в гривні та +0,5% річних за вкладами в іноземній валюті.
Акційною пропозицію можуть скористатися усі клієнти преміального сегменту - PREMIER BANKING. Додаткові відсотки отримають вкладники банку, які залучать на обслуговування своїх друзів, що поки не є клієнтами УКРГАЗБАНКУ. Тож при оформленні нового депозиту на стандартних умовах на суму від 300 тис. грн /20 тис. дол США/ 20 тис. євро надбавки отримують обидвоє – і вкладник, і його друг.
vitaliian написав:работал я в одной компании (оптовые продажи стройматериала) со склада за наличку товар не отпускали (покупателю надо было ехать в офис платить в кассу), но на складе терминал был. Чтобы не терять клиентов ребята брали наличные, оплату проводили безналом, потом бегали пополняли карты. Аналогичных примеров на моей практике наберётся вагон, когда срочно нужен безнал 2% - не вопрос.
Пример конечно красивый, но думаю тут собака порылась в чем-то другом. К примеру аналогично вашей истории мой знакомый бармен любит нал, но у него по документом почему-то все сумы проводились через терминал. Причём с его карты - у них был подключён бонус + целых 5% и он таким образом себе денежку зарабатывал. Кстати, опять таки по вашей ситуации, если парням надо был срочно безнал - картами вопрос они не решали. Реальное зачисление проходило через 1-2 дня. Ну и чтобы все точки над ё - в прошлом году когда я делал лоджию и балкон - ни одна из строй фирм кроме эпицентра не хотели принимать карты. Когда я в одной фирме настоял - получил ответ "ок но тогда акции и скидки на материалы не действуют". Естественно я заплатил налом