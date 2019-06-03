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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 872873874875>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 677
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 07:41

  stargazer написав:
  vitaliian написав:кто пользуется онлайн обменом валют в укргазе, с какими картами это можно организовать без комиссий? читаю условия карты про-запас, о комиссиях за перевод между своими счетами - ни слова.


ще не тестив, але пишуть що з гривневого запасу буде 1 грн комісу. Якщо це дійсно так то в тарифах це відповідає не зняттю, не п2п а оплаті в торговій мережі.
зауважте як заводите на грн прозапас деяка сума блокується, тобто є поняття сума на картці і доступні на конкретний день кошти. Вираховується за тарифами.
чистил р2р переводом прозапас под ноль, ничего не блокировалось.
  guntherhouse777 написав:Подскажите такие магазины.
Хочу с ними познакомиться.

Если кто-то из друзей/знакомых планирует ремонт или покупку дорогой техники рассчитайтесь за них картой, а они вернут вам нал. Адреса и телефоны ваших друзей подсказать не могу, не просите.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:57

  vitaliian написав:Адреса и телефоны ваших друзей подсказать не могу, не просите.

Вопрос был не про друзей, а про магазины, которым (по Вашим словам) очень нужен безнал.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:24

  mustbe написав:
  vitaliian написав:Адреса и телефоны ваших друзей подсказать не могу, не просите.

Вопрос был не про друзей, а про магазины, которым (по Вашим словам) очень нужен безнал.

Очередной клиент в чс. Совсем обнаглели, им на шару говоришь где мёд искать, так нет им ещё адреса с номерами телефонов на подносе подавай.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:42

  vitaliian написав:Магазинам с большим оборотом налички всегда нужен безнал.

и магазины готовы платить за это 2% банку который обслуживает пос-терминал?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:44

  J написав:
  vitaliian написав:Магазинам с большим оборотом налички всегда нужен безнал.

и магазины готовы платить за это 2% банку который обслуживает пос-терминал?

Ну ляпнул человек то, что не до конца понимает. Бывает
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:37

Re: Укргазбанк

работал я в одной компании (оптовые продажи стройматериала) со склада за наличку товар не отпускали (покупателю надо было ехать в офис платить в кассу), но на складе терминал был. Чтобы не терять клиентов ребята брали наличные, оплату проводили безналом, потом бегали пополняли карты. Аналогичных примеров на моей практике наберётся вагон, когда срочно нужен безнал 2% - не вопрос.
  curiousobro написав:Ну ляпнул человек то, что не до конца понимает. Бывает

Если вы априори считаете что ваш оппонент тупее вас, это ваши проблемы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:08

УКРГАЗБАНК запровадив депозитну акцію «Дружня підтримка», яка передбачає надбавку +1% річних за депозитами в гривні та +0,5% річних за вкладами в іноземній валюті.

Акційною пропозицію можуть скористатися усі клієнти преміального сегменту - PREMIER BANKING. Додаткові відсотки отримають вкладники банку, які залучать на обслуговування своїх друзів, що поки не є клієнтами УКРГАЗБАНКУ. Тож при оформленні нового депозиту на стандартних умовах на суму від 300 тис. грн /20 тис. дол США/ 20 тис. євро надбавки отримують обидвоє – і вкладник, і його друг.

Акція діє з 03.06.2019 р. по 30.09.2019р.

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12124-
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:15

  vitaliian написав:работал я в одной компании (оптовые продажи стройматериала) со склада за наличку товар не отпускали (покупателю надо было ехать в офис платить в кассу), но на складе терминал был. Чтобы не терять клиентов ребята брали наличные, оплату проводили безналом, потом бегали пополняли карты. Аналогичных примеров на моей практике наберётся вагон, когда срочно нужен безнал 2% - не вопрос.

Пример конечно красивый, но думаю тут собака порылась в чем-то другом. К примеру аналогично вашей истории мой знакомый бармен любит нал, но у него по документом почему-то все сумы проводились через терминал. Причём с его карты :) - у них был подключён бонус + целых 5% и он таким образом себе денежку зарабатывал. Кстати, опять таки по вашей ситуации, если парням надо был срочно безнал - картами вопрос они не решали. Реальное зачисление проходило через 1-2 дня.
Ну и чтобы все точки над ё - в прошлом году когда я делал лоджию и балкон - ни одна из строй фирм кроме эпицентра не хотели принимать карты. Когда я в одной фирме настоял - получил ответ "ок но тогда акции и скидки на материалы не действуют". Естественно я заплатил налом
Flamingo
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vitaliian
а был ли мальчик?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:30

  greenozon написав:УКРГАЗБАНК запровадив депозитну акцію «Дружня підтримка», яка передбачає надбавку +1% річних за депозитами в гривні та +0,5% річних за вкладами в іноземній валюті.

не хилая акция - и клиент должен быть випом и привести такого же.
mephala
 
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