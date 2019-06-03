Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:15

vitaliian написав: работал я в одной компании (оптовые продажи стройматериала) со склада за наличку товар не отпускали (покупателю надо было ехать в офис платить в кассу), но на складе терминал был. Чтобы не терять клиентов ребята брали наличные, оплату проводили безналом, потом бегали пополняли карты. Аналогичных примеров на моей практике наберётся вагон, когда срочно нужен безнал 2% - не вопрос.

работал я в одной компании (оптовые продажи стройматериала) со склада за наличку товар не отпускали (покупателю надо было ехать в офис платить в кассу), но на складе терминал был. Чтобы не терять клиентов ребята брали наличные, оплату проводили безналом, потом бегали пополняли карты. Аналогичных примеров на моей практике наберётся вагон, когда срочно нужен безнал 2% - не вопрос.

Пример конечно красивый, но думаю тут собака порылась в чем-то другом. К примеру аналогично вашей истории мой знакомый бармен любит нал, но у него по документом почему-то все сумы проводились через терминал. Причём с его карты- у них был подключён бонус + целых 5% и он таким образом себе денежку зарабатывал. Кстати, опять таки по вашей ситуации, если парням надо был срочно безнал - картами вопрос они не решали. Реальное зачисление проходило через 1-2 дня.Ну и чтобы все точки над ё - в прошлом году когда я делал лоджию и балкон - ни одна из строй фирм кроме эпицентра не хотели принимать карты. Когда я в одной фирме настоял - получил ответ "ок но тогда акции и скидки на материалы не действуют". Естественно я заплатил налом