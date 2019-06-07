greenozon написав:УКРГАЗБАНК запровадив депозитну акцію «Дружня підтримка», яка передбачає надбавку +1% річних за депозитами в гривні та +0,5% річних за вкладами в іноземній валюті.
не хилая акция - и клиент должен быть випом и привести такого же.
Если судить по прошлой акции, то нет. Открываете депо, приводите человека любого. Открываете ему карту любую. Ложите на неё 100 грн. Тут же выводите через р2р. Манагер при Вас пишет служебную записку, через пару дней добавляют процент к вкладу. Я так 3 вклада в евро, на разных людей оформил. П.С. Условие одно, ИНН приведённого человека не должно светиться в УкрГазбанке.
Учасники акції: фізичні особи – клієнти сегменту Premier-банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК»
Друг вважається залученим у разі укладення депозитного договору та оформлення депозиту на стандартних умовах (в т.ч. з врахуванням надбавок діючих на дату розміщення такого депозиту) на суму від 300 тис.грн./20 тис. дол.США/20 тис.євро
Учасники акції: фізичні особи – клієнти сегменту Premier-банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК»
Друг вважається залученим у разі укладення депозитного договору та оформлення депозиту на стандартних умовах (в т.ч. з врахуванням надбавок діючих на дату розміщення такого депозиту) на суму від 300 тис.грн./20 тис. дол.США/20 тис.євро
100 гришек не проканают как бы походу.
Если б читал, глупо сейчас не выглядел. За 0,5% рисковать 15к евро в Укргазе? Нет, нет я не согласен.