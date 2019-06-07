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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 872873874875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 677
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:38

  mephala написав:
  greenozon написав:УКРГАЗБАНК запровадив депозитну акцію «Дружня підтримка», яка передбачає надбавку +1% річних за депозитами в гривні та +0,5% річних за вкладами в іноземній валюті.

не хилая акция - и клиент должен быть випом и привести такого же.

Если судить по прошлой акции, то нет. Открываете депо, приводите человека любого. Открываете ему карту любую. Ложите на неё 100 грн. Тут же выводите через р2р. Манагер при Вас пишет служебную записку, через пару дней добавляют процент к вкладу. Я так 3 вклада в евро, на разных людей оформил.
П.С. Условие одно, ИНН приведённого человека не должно светиться в УкрГазбанке.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:49

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а вы условия читали?

Учасники акції: фізичні особи – клієнти сегменту Premier-банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК»

Друг вважається залученим у разі укладення депозитного договору та оформлення депозиту на стандартних умовах (в т.ч. з врахуванням надбавок діючих на дату розміщення такого депозиту) на суму від 300 тис.грн./20 тис. дол.США/20 тис.євро

100 гришек не проканают как бы походу.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:00

  mephala написав:Фантом
а вы условия читали?

Учасники акції: фізичні особи – клієнти сегменту Premier-банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК»

Друг вважається залученим у разі укладення депозитного договору та оформлення депозиту на стандартних умовах (в т.ч. з врахуванням надбавок діючих на дату розміщення такого депозиту) на суму від 300 тис.грн./20 тис. дол.США/20 тис.євро

100 гришек не проканают как бы походу.

Если б читал, глупо сейчас не выглядел. :mrgreen:
За 0,5% рисковать 15к евро в Укргазе? Нет, нет я не согласен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:26

  mephala написав:
  greenozon написав:УКРГАЗБАНК запровадив депозитну акцію «Дружня підтримка», яка передбачає надбавку +1% річних за депозитами в гривні та +0,5% річних за вкладами в іноземній валюті.

не хилая акция - и клиент должен быть випом и привести такого же.

То їм минула акція сподобалася, але тепер хочуть збільшити кількість ВІПів, от чи вдасться? ;)
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