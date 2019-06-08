greenozon написав:УКРГАЗБАНК запровадив депозитну акцію «Дружня підтримка», яка передбачає надбавку +1% річних за депозитами в гривні та +0,5% річних за вкладами в іноземній валюті.
не хилая акция - и клиент должен быть випом и привести такого же.
Если судить по прошлой акции, то нет. Открываете депо, приводите человека любого. Открываете ему карту любую. Ложите на неё 100 грн. Тут же выводите через р2р. Манагер при Вас пишет служебную записку, через пару дней добавляют процент к вкладу. Я так 3 вклада в евро, на разных людей оформил. П.С. Условие одно, ИНН приведённого человека не должно светиться в УкрГазбанке.
Здравствуйте! Сегодня 7.06.2019 приблизительно в 13:12 по адресу Киев, Григоровича-Барского 2 при снятии денег с зарплатой карточки) банкомат завис, потом выдал сообщение и ошибке и вернул карту.Я попыталась снять деньги снова и оказалось, что они списались со счета, но в окошко выдачи так и не попали! Могли ли мои деньги где-то застрять и выдаться следующему клиенту вместе с его деньгами? Я сразу позвонила в колл-центр,чтобы приняли мое заявление , потом съездила в отделение вашего банка, также написала бумажное заявление. Что мне теперь делать? Эти деньги мне очень нужны, на что жить до следующей зарплаты? Так как банкомат находится на территории предприятия, то опрос сотрудников выявил, что не со мной первой происходит такая ситуация, этот банкомат съедал деньги клиентов и раньше, сотрудники писали заявление, но в ответ тишина.Деньги возвращены не были. Когда что-то станет ясно по этим делам?Почему деньги не возвращают?
Учасники акції: фізичні особи – клієнти сегменту Premier-банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК»
Друг вважається залученим у разі укладення депозитного договору та оформлення депозиту на стандартних умовах (в т.ч. з врахуванням надбавок діючих на дату розміщення такого депозиту) на суму від 300 тис.грн./20 тис. дол.США/20 тис.євро
Учасники акції: фізичні особи – клієнти сегменту Premier-банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК»
Друг вважається залученим у разі укладення депозитного договору та оформлення депозиту на стандартних умовах (в т.ч. з врахуванням надбавок діючих на дату розміщення такого депозиту) на суму від 300 тис.грн./20 тис. дол.США/20 тис.євро
100 гришек не проканают как бы походу.
Если б читал, глупо сейчас не выглядел. За 0,5% рисковать 15к евро в Укргазе? Нет, нет я не согласен.