Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:43

Здравствуйте!

Сегодня 7.06.2019 приблизительно в 13:12 по адресу Киев, Григоровича-Барского 2 при снятии денег с зарплатой карточки) банкомат завис, потом выдал сообщение и ошибке и вернул карту.Я попыталась снять деньги снова и оказалось, что они списались со счета, но в окошко выдачи так и не попали!

Могли ли мои деньги где-то застрять и выдаться следующему клиенту вместе с его деньгами?

Я сразу позвонила в колл-центр,чтобы приняли мое заявление , потом съездила в отделение вашего банка, также написала бумажное заявление.

Что мне теперь делать?

Эти деньги мне очень нужны, на что жить до следующей зарплаты?

Так как банкомат находится на территории предприятия, то опрос сотрудников выявил, что не со мной первой происходит такая ситуация, этот банкомат съедал деньги клиентов и раньше, сотрудники писали заявление, но в ответ тишина.Деньги возвращены не были.

Когда что-то станет ясно по этим делам?Почему деньги не возвращают?